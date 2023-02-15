В Саратове 81-летний мужчина за рулем Volkswagen Tiguan сбил 72-летнюю пенсионерку

Фото: ГИБДД

Вчера днем, 14 февраля, в саратовском Юбилейном машина сбила пенсионерку, сообщает управление ГИБДД.

Дорожный инцидент произошел в час дня на улице Усть-Курдюмской, недалеко от Федоровской – 81-летний водитель Volkswagen Tiguan задавил на пешеходном переходе 72-летнюю женщину, пешеход получила травмы и оказалась в больнице.

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