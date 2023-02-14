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НовостиОбщество14 февраля 2023 14:39

После массовой гибели животных на директора приюта «Рич» в Саратове завели несколько дел

Прокуратура провела проверку в приюте
Наталия Калинина
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

После массовой гибели животных на директора приюта «Рич» в Саратове возбудили уголовные дела. Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает о проведении проверки в Юрьевке на территории частного приюта для животных благотворительного фонда защиты животных «Рич».

На директора фонда возбуждены административные дела о нарушении правил карантина животных, сокрытии падежа и нарушении правил утилизации биологических отходов.

Напомним, ранее в Саратове разразился скандал: волонтеры обнаружили в Юрьевке почти 100 мертвых собак и кошек в мешках для мусора.

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