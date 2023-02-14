Сегодня, 14 февраля, под Балаково в ДТП попала «Газель» Ространснадзора, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 15:25 на 266 км трассы Р-229. ВАЗ- 2112 под управлением 38-летнего водителя столкнулся с микроавтобусом Ространснадзора, который вел 48-летний водитель.

В результате ДТП водитель ВАЗ- 2112 и его 31-летний пассажир попали в больницу.

«Газель» Ространснадзора

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