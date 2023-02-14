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НовостиОбщество14 февраля 2023 14:10

В Саратовской области объявили даты проведения юбилейной 10-й Туриады

Спортивно-туристский лагерь откроется в Хвалынском и Балаковском районах
Наталия Калинина
Фото: Официальный Telegram канал спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада»

Фото: Официальный Telegram канал спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада»

В Саратовской области объявили даты проведения юбилейной 10-й «Туриады-2023». Спортивно-туристский лагерь Поволжья откроется в Хвалынском и Балаковском районах региона.

Мероприятие проходит с 16 по 20 мая. В этом году на «Туриаде» будет вручаться новый грант – для туристических маршрутов, разработанных в нашем регионе. Он учрежден по предложению Губернатора Романа Бусаргина.

В соревнованиях задействованы команды из 14 регионов Приволжья. Проект реализуется при поддержке полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

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