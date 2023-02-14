В Ртищево в пятиэтажке доме лестница рухнула в подвал

Скриншот с видео

В Ртищево Саратовской области в многоквартирном доме лестница рухнула в подвал. На месте лестничного пролета образовалась огромная дыра. Видео инцидента опубликовано сегодня, 14 февраля, в Youtube.

Пятиэтажный дом находится на улице Балашовская, 1. Житель первого подъезда оказался свидетелем инцидента.

- Хорошо успел схватиться за перила, а так бы переломал себе ноги, - рассказал автор видео.

За содержание дома отвечает УК «КапиталСтрой». Причина инцидента пока неизвестна. По информации СУ СКР организована проверка по факту обрушения.

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