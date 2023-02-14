В Марксовском районе столкнулись три автомобиля – госпитализировано трое человек

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 14 февраля, в Саратовской области столкнулись KIA, ВАЗ-2107 и ВАЗ-2114. Об этом сообщили в облспасе.

Около 15 часов в Марксовском районе произошло тройное ДТП. 70-летнего водителя KIA зажало в салоне авто, пенсионеру потребовалась помощь спасателей и специалистов «скорой», позже мужчину госпитализировали.

Также в больницу доставили 62-летнюю пассажирку иномарки и 35-летнего мужчину из «четырнадцатой», инспекторы выясняют, кто виновен в аварии.

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