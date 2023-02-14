Фото: пресс-служба правительства Саратовской области

В Саратове установят скалодромный комплекс на стадионе «Авангард». Объект появится в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта области.

Благодаря проекту у горожан появится возможность проводить в областном центре соревнования регионального всероссийского уровня. Кроме того, на скалодромном комплексе построят площадку для занятий воркаутом.

Такие спортобъекты будут построены в восьми регионах. Как уточнили в министерстве, все объекты появятся в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт».

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