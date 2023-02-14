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НовостиОбщество14 февраля 2023 12:55

Одна из школ в Саратове уйдет на каникулы с 1 мая

Учеников выпускных классов переведут на обучение в школу №7
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В администрации Саратова рассказали про школу, в которой летние каникулы начнутся раньше из-за ремонта.

Власти города напомнили, что в школе №77 из-за ремонта, который проведут с участием денег из федерального бюджета, уроки закончатся 30 апреля. Закончат ремонт к концу нового учебного года.

Ученики 1-8 и 10 классов уйдут на каникулы досрочно. Школьники, проходящие государственные экзамены в конце учебного года (9 и 11 классы) переведут на обучение в ближайшее учебное заведение – СОШ №7.

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