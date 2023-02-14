Одна из школ в Саратове уйдет на каникулы с 1 мая

Фото: Архив КП

В администрации Саратова рассказали про школу, в которой летние каникулы начнутся раньше из-за ремонта.

Власти города напомнили, что в школе №77 из-за ремонта, который проведут с участием денег из федерального бюджета, уроки закончатся 30 апреля. Закончат ремонт к концу нового учебного года.

Ученики 1-8 и 10 классов уйдут на каникулы досрочно. Школьники, проходящие государственные экзамены в конце учебного года (9 и 11 классы) переведут на обучение в ближайшее учебное заведение – СОШ №7.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.