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НовостиОбщество14 февраля 2023 12:33

Юрий Юрин призвал горожан быть предельно внимательными в зимнее время

Использование обогревателей повышает риск возникновения пожаров
Роман Хвалин
Фото: Юрий Юрин / Телеграм

Фото: Юрий Юрин / Телеграм

Сегодня, 14 февраля, начальник областной службы спасения Юрий Юрин в своем Телеграм-канале призвал горожан быть предельно внимательными. В зимнее время использование обогревателей и печей повышает риск возникновения пожаров.

С начала 2023 года на тушения пожаров выезжали 62 раза, из них:

- техногенные пожары – 49;

- ликвидация последствия ДТП - 4;

- ложные вызовы - 7;

- прочее - 2

Один из перечисленных случаев привел к гибели человека.

За минувшую неделю пожарные совершили 10 выездов.

- Берегите себя и своих близких! - прокомментировал руководитель управления безопасности жизнедеятельности Саратовской области Юрий Юрин.

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