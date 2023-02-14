Юрий Юрин призвал горожан быть предельно внимательными в зимнее время

Фото: Юрий Юрин / Телеграм

Сегодня, 14 февраля, начальник областной службы спасения Юрий Юрин в своем Телеграм-канале призвал горожан быть предельно внимательными. В зимнее время использование обогревателей и печей повышает риск возникновения пожаров.

С начала 2023 года на тушения пожаров выезжали 62 раза, из них:

- техногенные пожары – 49;

- ликвидация последствия ДТП - 4;

- ложные вызовы - 7;

- прочее - 2

Один из перечисленных случаев привел к гибели человека.

За минувшую неделю пожарные совершили 10 выездов.

- Берегите себя и своих близких! - прокомментировал руководитель управления безопасности жизнедеятельности Саратовской области Юрий Юрин.

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