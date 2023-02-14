Администрация Саратовской области заплатила 35 миллионов за незаконную свалку

Фото: Архив КП

Администрация Саратовской области заплатила за незаконную свалку. Причиненный вред окружающей среде суд оценил почти в 35 миллионов рублей. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщила пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора.

Незаконное размещение бытовых отходов занимало 15,5 тысяч квадратных метров. Свалка располагалась недалеко от Хвалынска. Эксперты Росприроднадзора обратились в суд. Сумма ущерба была оценена в 35 миллионов рублей.

По данным пресс-службы ведомства, администрация выполнила требование суда. Деньги выплачены в полном объеме и будут потрачены на расчистку территории.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.