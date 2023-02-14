В Саратовской области в столкновении престижных внедорожников погиб один человек, двое в тяжелом состоянии

Фото: Госавтоинспекция

В автоаварии на трассе Р-228 «Саратов-Волгоград» под селом Первомайским в Красноармейском районе один человек погиб на месте. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Телеграм-канале.

Напомним, сегодня днем, 14 февраля, в Саратовской области столкнулись Range Rover и Chevrolet Tahoe. В аварии до приезда медиков погиб 45-летний мужчина, его личность устанавливается.

Пострадали двое – их состояние оценивается как тяжелое. 13-летняя девочка из Казани получила закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга и перелом костей таза, ребенка доставили в Красноармейскую районную больницу.

Также в медучреждение муниципалитета с ЗМТ, сотрясением мозга и закрытым переломом бедра попал 39-летний казанец. На месте работали две фельдшерские бригады «скорой» Красноармейской районной больницы.

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