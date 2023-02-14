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НовостиОбщество14 февраля 2023 11:34

В Саратове временно изменился маршрут автобуса №42

На время проведения земляных работ автобусы совершают объезд
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове временно изменился маршрут автобуса №42. На время проведения земляных работ автобусы совершают объезд. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает МКУ "Транспортное управление".

Работы ведут на улицах Хвесина и Малая Горная. Из-за этого маршрут автобусов №42 временно изменен.

При движении в направлении Славянской площади автобусы едут по улице Чернышевского, следуя до Большой Горной. И далее едут на конечную остановку по улице Хвесина.

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