Фото: Архив КП

В Саратове временно изменился маршрут автобуса №42. На время проведения земляных работ автобусы совершают объезд. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает МКУ "Транспортное управление".

Работы ведут на улицах Хвесина и Малая Горная. Из-за этого маршрут автобусов №42 временно изменен.

При движении в направлении Славянской площади автобусы едут по улице Чернышевского, следуя до Большой Горной. И далее едут на конечную остановку по улице Хвесина.

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