Саратовский горбюджет получит еще три миллиарда рублей на расселение аварийного жилья

Фото: Архив КП

Доходы и расходы саратовского городской казны увеличат почти на 4 миллиарда рублей за счет «бюджетов других уровней». Об этом рассказал сегодня, 14 февраля, на заседании комиссии по экономике гордумы глава комитета по финансам администрации Саратова Александр Струков.

Чиновник не уточнил, за счет каких именно бюджетов планируется пополнить казну облцентра. Деньги распределят на следующие цели:

- переселение из аварийного жилья - 3 миллиарда рублей; - строительство дорог – 286,3 миллиона рублей; - создание современной городской среды – 178 миллионов рублей; - ремонт дорог – 162,5 миллиона рублей; - зарплата советникам директоров школ – 71,5 миллиона рублей; - реконструкция школы № 77 – 44 миллиона рублей;

- пристройка к школе № 66 – 35 миллионов рублей; - ремонт школьных спортзалов – 22,5 миллиона рублей;

- ремонт учреждений культуры – 20,7 миллиона рублей; - снос расселенных домов на Предмостовой площади – 8,3 миллиона рублей; - обустройство лыжероллерной трассы – 6,5 миллиона рублей.

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