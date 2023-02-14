Фото: Архив КП
На сегодня, 14 февраля, в Саратовской области на карантин по ОРВИ и гриппу отправилась 21 школа, о чем сообщает региональное министерство образования.
Временно на домашнее обучение перешли дети в Ровенском, Романовском, Вольском, Краснопартизанском, Озинском, Калининском, Ртищевском, Екатериновском, Ивантеевском, Федоровском, Энгельсском районах, а также в Саратове.
На карантин по ОРВИ и гриппу также перешли 15 групп в 9 детских садах и 430 классов в 123 школах.
Частично закрытых профорганизаций в регионе на сегодня нет.
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