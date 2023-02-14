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НовостиОбщество14 февраля 2023 10:37

В Саратовской области на карантин по ОРВИ и гриппу отправилась 21 школа

По домам отправились также дети из 15 групп в 9 детских садах
Наталия Калинина
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

На сегодня, 14 февраля, в Саратовской области на карантин по ОРВИ и гриппу отправилась 21 школа, о чем сообщает региональное министерство образования.

Временно на домашнее обучение перешли дети в Ровенском, Романовском, Вольском, Краснопартизанском, Озинском, Калининском, Ртищевском, Екатериновском, Ивантеевском, Федоровском, Энгельсском районах, а также в Саратове.

На карантин по ОРВИ и гриппу также перешли 15 групп в 9 детских садах и 430 классов в 123 школах.

Частично закрытых профорганизаций в регионе на сегодня нет.

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