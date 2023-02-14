В Саратовской области 11,2 тысячи подростков трудоустроятся в этом году

Фото: Архив КП

В Саратовской области у подростков есть возможность устроиться на работу в свободное от учебы время. В регионе действует реализация программы содействия занятости молодежи. Об этом сегодня, 14 февраля, рассказали в пресс-службе министерства труда и социальной защиты региона.

У желающих подработать в свободное время подростков в возрасте от 14 до 18 лет есть возможность трудоустроиться. Участвуя в программе содействия занятости молодежи, можно выбрать работу из достаточно широкого списка вакансий.

— Временное трудоустройство — хорошая возможность приобрести первые профессиональные навыки, получить трудовой опыт и расширить круг общения. В 2023 году планируется трудоустроить уже 11,2 тысячи подростков, — рассказали в министерстве труда и соцзащиты региона.

Желающим временно трудоустроиться можно подать заявление в личном кабинете на портале «Работа России».

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