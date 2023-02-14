В Красноармейском районе внедорожник выбросило на отбойник

Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 14 февраля, в Красноармейском районе Саратовской области внедорожник выбросило на отбойник в результате ДТП.
По предварительным данным, авария произошла в 12:50 на автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» возле села Первомайское. Столкнулись Range Rover и Chevrolet Tahoe.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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