В Красноармейском районе внедорожник выбросило на отбойник

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 14 февраля, в Красноармейском районе Саратовской области внедорожник выбросило на отбойник в результате ДТП.

По предварительным данным, авария произошла в 12:50 на автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» возле села Первомайское. Столкнулись Range Rover и Chevrolet Tahoe.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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