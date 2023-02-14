Фото: Архив КП

В Саратовской области названы самые востребованные цвета автомобилей. Эксперты портала «Авито Авто» составили рейтинг из пяти наиболее распространенных цветов машин.

Эксперты проанализировали продажи автомобилей с пробегом за 2022 год. Самым популярным цветом кузова стал белый. Доля от общих продаж авто такого цвета - 21%. Второе место занимает черный цвет - 17,5%. Тройку лидеров замыкает серебряный цвет - 15,8%. Серый и синий цвета занимают четвертое и пятое место рейтинга.

Наиболее редкими цветами автомобилей в регионе оказались оранжевый, пурпурный и розовый.

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