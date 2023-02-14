Жители нескольких кварталов Саратова остались без холодной воды

Фото: Архив КП

Сегодня, 14 февраля, жители центра Саратова остались без холодной воды до вечера, сообщили в пресс-службе КВС.

Воды не будет на следующих участках улиц:

- Вольская (от Кутякова до Посадского);

- Зарубина (от М. Горького до Университетской); - Кутякова (от Рахова до Астраханской); - Смурской переулок; - Симбирская (от Кутякова до Посадского);

- Пугачева (от Кутякова до Посадского); - Чапаева (от Московской до Большой Горной).

Ремонт обещают закончить к 20 часам.

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