Жители нескольких кварталов Саратова остались без холодной воды

Фото: Архив КП
Сегодня, 14 февраля, жители центра Саратова остались без холодной воды до вечера, сообщили в пресс-службе КВС.
Воды не будет на следующих участках улиц:
- Вольская (от Кутякова до Посадского);
- Зарубина (от М. Горького до Университетской); - Кутякова (от Рахова до Астраханской); - Смурской переулок; - Симбирская (от Кутякова до Посадского);
- Пугачева (от Кутякова до Посадского); - Чапаева (от Московской до Большой Горной).
Ремонт обещают закончить к 20 часам.
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