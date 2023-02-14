В Комсомольском поселке встал трамвайный маршрут

Фото: Архив КП
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сегодня, 14 февраля, в Комсомольском поселке в Саратове встал трамвайный маршрут, о чем сообщается в группе СГЭТ ВКонтакте.
В 13:02 было прервано движение трамваев по маршруту №8. Они встали на остановке 2 Прудный проезд и не едут в Комсомольский поселок.
Причиной сбоя стала поломки подвижного состава. О сроках починки пока не сообщается.
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