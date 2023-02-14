Сельчанин из саратовской Упоровки угрожал жене после пьяной езды и напал на полицейского

Фото: Архив КП

Жителя Екатериновского района Саратовской области приговорили к штрафу за несколько правонарушений, включая драку с полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по Саратовской области.

В Упоровке 7 ноября прошлого года 48-летний сельчанин решил сесть пьяным за руль. Полицейские остановили его и забрали мужчину на медосвидетельствование. Когда нарушитель вышел из медучреждения, он начал угрожать избить свою бывшую супругу.

Полицейский, сопровождавший буйного жителя Упоровки, попытался успокоить его, но сельчанин напал уже на стража правопорядка – несколько раз ударил его, попытался повалить на землю и угрожал.

Как уточнили в СУ СКР по региону "Комсомолке", суд приговорил буяна к штрафу в 120 тысяч рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.