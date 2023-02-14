Тысячи жителей Саратова остались без отопления и горячей воды 14 февраля

Фото: Архив КП
Тысячи жителей Саратова остались без отопления и горячей воды сегодня, 14 февраля. Об этом сообщает региональный филиал ПАО «Т Плюс».
В Октябрьском районе специалисты проводят ремонт на коммуникациях на пересечении улиц Астраханская и 2-я Садовая. До полуночи без отопления и горячего водоснабжения остались адреса:
- Астраханская, 1,1 А;
- Большая Садовая, 36-63/71;
- Дегтярная, 11-18;
- Интернациональный проезд, 7,9;
- Политехническая, 31, 62;
- Станционная, 1-9.
- 1-й Станционный проезд, 3-15;
- 2-й Станционный проезд, 9,11,17,21.
В Ленинском районе также идет ремонт тепловых коммуникаций по адресу Гвардейская, 29б. До 20.00 прекращена подача центрального отопления и горячей воды саратовцам по адресам Крылова, 1, 1а, 1б, а также Гвардейская, 42а, 44а, 44б.
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