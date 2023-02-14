Тысячи жителей Саратова остались без отопления и горячей воды 14 февраля

Фото: Архив КП

Тысячи жителей Саратова остались без отопления и горячей воды сегодня, 14 февраля. Об этом сообщает региональный филиал ПАО «Т Плюс».

В Октябрьском районе специалисты проводят ремонт на коммуникациях на пересечении улиц Астраханская и 2-я Садовая. До полуночи без отопления и горячего водоснабжения остались адреса:

- Астраханская, 1,1 А;

- Большая Садовая, 36-63/71;

- Дегтярная, 11-18;

- Интернациональный проезд, 7,9;

- Политехническая, 31, 62;

- Станционная, 1-9.

- 1-й Станционный проезд, 3-15;

- 2-й Станционный проезд, 9,11,17,21.

В Ленинском районе также идет ремонт тепловых коммуникаций по адресу Гвардейская, 29б. До 20.00 прекращена подача центрального отопления и горячей воды саратовцам по адресам Крылова, 1, 1а, 1б, а также Гвардейская, 42а, 44а, 44б.

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