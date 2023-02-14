Парковка зимой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Саратове застройщиков планируют обязать делать парковки возле новостроек. Предполагаемые изменения в постановлении регионального правительства о градостроительных нормативах обсуждались на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики при облдумы.
Предлагается в домах бизнес-класса ввести норматив 1,4 машиноместа на квартиру. В стандартном жилье – 1 (было 0,85), в муниципальном - 0,7 мест.
Временные стоянки должны будут располагаться не более чем в 150 метрах от новостройки, а постоянные – в 500 метрах.
На заседании также предложили сократить расстояние от учебных заведений до парковок до 500 метров, в условиях плотной застройки до 800 метров.
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