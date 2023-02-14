В Саратове сыграть свадьбу планируют менее пяти процентов горожан

Фото: Архив КП

В Саратове сыграть свадьбу планируют 4,6 % горожан. Средние расходы на торжество составили 289 тысяч рублей. Такие данные сегодня, 14 февраля, выяснили в СберСтраховании жизни.

Как показало исследование, в 2023 году 4,6% жителей Саратова планируют праздновать свадебную церемонию. На торжество горожане готовы пригласить 51 гостя. В среднем, расходы на подобное мероприятие составляют 289 тысяч рублей.

По данным опроса, наибольшее количество россиян предпочитает организовывать свадьбу дома.

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