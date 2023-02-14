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НовостиОбщество14 февраля 2023 8:42

В Саратове почти полгода восемь работников не получали зарплату

Общая сумма задолженности организации превысила полмиллиона рублей
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове почти полгода восемь работников организации не получали зарплату. Общая сумма задолженности руководства превысила полмиллиона рублей. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, руководство компании пять месяцев не выдавало зарплату восьми сотрудникам. За период с августа по декабрь 2021 года общая сумма долга перед работниками составила более 500 тысяч рублей.

С жалобой в прокуратуру обратился один из сотрудников. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства устанавливаются.

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