Фото: Архив КП

В феврале на саратовцев надвигается снежная буря. ГИБДД призывает водителей быть предельно внимательными. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

На Саратовскую область надвигается снежный циклон, который серьезно осложняет движение на дорогах. В подобный период Госавтоинспекция региона призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

-Водителям, не имеющих достаточного опыта управления транспортным средствам в сложившихся погодных условиях, лучше отказаться от поездок, - отметили в ГИБДД.

Пешеходам рекомендуется быть особо осторожными. Надевать одежду со светящимися элементами, переходить дорогу только по «зебре», предварительно посмотрев по сторонам.

Кроме того, в ГУ МЧС предупредили о возможном тумане, что значительно сокращает видимость.

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