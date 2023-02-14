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НовостиОбщество14 февраля 2023 8:09

В Саратове несколько улиц остались без электричества на неопределенный срок

В Заводском районе из-за аварии без света остались жители шести улиц
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Сегодня, 14 февраля, жители нескольких улиц в Саратове остались без электричества на неопределенный срок, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный.

Ограничения затронут жителей Заводского района – света нет на Лазо, Миллеровской, Надеждинской, Огородной, Подшипниковой и Цветной. На месте аварии работают ремонтники.

О сроках восстановления электроэнергии в домах саратовцев не сообщается.

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