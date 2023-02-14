В Заводском районе Саратова 14 февраля не работает светофор

Фото: Архив КП

Сегодня, 14 февраля, в Заводском районе Саратова будет отключен светофор, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Из-за работ СПГЭС светофор отключат на пересечении Ново-Астраханского шоссе и Ясельной улицы.

Сроки восстановления работы светового регулировщика не уточнили. Чиновники напомнили водителям о следовании правилам ПДД, ориентироваться в потоке следует по знакам приоритета.

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