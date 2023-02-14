Фото: Архив КП

В Саратовской области детский лагерь и санаторий выставлены на продажу. Владельцами объектов являются саратовские предприятия НПП «Алмаз» и НПП «Контакт». Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает компания «РТ-Капитал».

Оздоровительный комплекс «Самград» находится в Аткарском районе. Детский лагерь расположен в селе Лисичкино и полностью обеспечен всеми ресурсами. За объект в 17 домиков «Алмаз» выставил цену в 14,7 миллионов рублей. Заявки на торги принимаются до 29 марта.

НПП «Контакт» в свою очередь выставил на продажу дом отдыха «Салют». Санаторий-профилакторий расположен на 5-ой дачной в Саратове. Стартовая цена объекта 98,9 миллионов рублей.

Для участия в торгах можно подать заявки до 21 марта.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.