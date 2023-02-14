Утром в Балаково горела венерологическая лечебница

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 14 февраля, в Балаково горел кожно-венерологический диспансер, сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сведения о пожаре на набережной Леонова поступили в 9:47, работали на месте три пожарных бригады. В одном из гаражей загорелась машина, площадь возгорания составила 24 квадратных метра.

Обошлось без пострадавших.

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