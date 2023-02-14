Утром в Балаково горела венерологическая лечебница

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Сегодня, 14 февраля, в Балаково горел кожно-венерологический диспансер, сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
Сведения о пожаре на набережной Леонова поступили в 9:47, работали на месте три пожарных бригады. В одном из гаражей загорелась машина, площадь возгорания составила 24 квадратных метра.
Обошлось без пострадавших.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.