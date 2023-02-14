У собора в центре Саратова ночью столкнулись два авто

Фото: Госавтоинспекция

Ночью в центре Саратова столкнулись два автомобиля, пассажир одного из участников ДТП был госпитализирован. Об этом сообщили в областной ГИБДД.

В 1:40 на пересечении Горького и Большой Горной, рядом с Покровским собором столкнулись Lada Vesta и Volkswagen Polo.

Травмы получил 34-летний пассажир «Весты», его увезли в больницу.

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