У собора в центре Саратова ночью столкнулись два авто

Фото: Госавтоинспекция
Ночью в центре Саратова столкнулись два автомобиля, пассажир одного из участников ДТП был госпитализирован. Об этом сообщили в областной ГИБДД.
В 1:40 на пересечении Горького и Большой Горной, рядом с Покровским собором столкнулись Lada Vesta и Volkswagen Polo.
Травмы получил 34-летний пассажир «Весты», его увезли в больницу.
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