В Саратовской области за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 272 человека

Фото: Архив КП

На сегодня, 14 февраля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 272 жителя за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе обнаружено 306 950 зараженных. Коронавирус диагностировали у 71 человека в возрасте от 30 до 49 лет. Среди детей до 17 лет - 36 заболевших.

Наибольшее число зараженных выявлено в Саратове - 177. В Балаковском районе — 45, в Энгельсском — 33. Все пациенты поступили с признаками ОРВИ.

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