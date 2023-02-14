Названы самые высокооплачиваемые вакансии Саратова

Фото: Архив КП

Эксперты назвали рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Саратове. Сервис Superjob собрал топ-5 самых значительных зарплатных предложений в феврале.

В феврале 2023 года специалисты сервиса по поиску работы проанализировали самые значительные зарплатные предложения.

Самую высокую оплату труда работодатели предлагают программисту «1С». Его задача заключается в разработке и контроле работы базы «1С». За такую вакансию работодатели готовы платить от 100 до 120 тысяч рублей.

Второе место в рейтинге занимает должность водителя категории «С» с заработной платой в 80-100 тысяч рублей.

От 70 до 90 тысяч рублей работодатели готовы платить за выполнение обязанностей менеджеру по сопровождению клиентов. Менеджеру по работе с корпоративными клиентами - от 65 тысяч рублей.

Замыкает рейтинг вакансия старшего менеджера по работе с клиентами малого и среднего бизнеса в банке. За такую работу специалисту предлагают зарплату в 60 тысяч рублей.

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