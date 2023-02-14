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НовостиОбщество14 февраля 2023 5:12

В Саратове для ремонта труб до завтра перекроют участок Астраханской

Проехать по улице можно будет только после завтрашнего утра
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове сегодня, 14 февраля, перекрыли для движения одну из центральных улиц, сообщили в пресс-службе «Т-Плюс».

С 9 утра до того же часу завтра, 15 февраля, перекрыта будет Астраханская от 3-й Линии до 2-й Садовой.

Коммунальщики пообещали выставить ограждения и предупреждающие знаки для автомобилистов, компания принесла извинения горожанам за неудобства.

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