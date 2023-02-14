Туман в Саратове

Сегодня, 13 февраля, в Саратове весь день будет снег и туман, об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от -7 до -4 градусов, по ощущениям от -13 до -9 градусов. Небо затянуто плотными облаками, весь день идет снег. На улице туман и изморозь. Дует ветер южной четверти со скоростью 3 – 5 м/с и отдельными порывами до 11 м/с.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах выпадет снег, возможна метель. Дует ветер южной четверти со скоростью 5 - 10 м/с и отдельными порывами до 14 м/с.. Температура днем колеблется от -6 до -11 градусов, при прояснении до -16 градусов. Днем воздух слегка прогреется: от -2 до -7 градусов.