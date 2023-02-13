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Сегодня вечером, 13 февраля, нетрезвый житель Саратова напал на 67-летнюю сотрудницу больницы. Полицейскими проводится проверка.

Инцидент произошел около 18:30 в городской больнице. Бригада «скорой» доставила в медицинское учреждение 45-летнего мужчину, которого забрали с остановки общественного транспорта в состоянии алкогольного опьянения.

После оказания ему медицинской помощи гражданин напал на 67-летнюю сотрудницу больницы. Сейчас ранее судимого мужчину доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.