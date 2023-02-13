Скончался заслуженный Саратовский деятель науки - Владимир Карбышев

Владимир Кабышев

Сегодня, 13 февраля, на 85-м году жизни скончался доктор юридических наук, профессор СГЮА Владимир Кабышев.

Владимир Терентьевич окончил Саратовский юридический институт им. Д.И. Курского в 1963 году. Возглавлял кафедру государственного права, конституционного и международного права (ныне – кафедра конституционного права имени профессора И.Е. Фарбера).

Профессор Кабышев был одним из ведущих специалистов в области конституционного права России. Внёс огромный вклад в Становление Саратовской школы конституционного права.

Заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего образования России, кавалер медали ордена "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени и ордена Дружбы. Владимир Кабышев являлся автором более 200 научных трудов.

Губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и коллегам доктора юридических наук.