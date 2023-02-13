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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 15:06

В Ленинском районе столкнулись Ford и «Лада» - пострадал 20-летний парень

Авария на улице Антонова
Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 13 февраля, в Ленинском районе Саратова столкнулись автомобили Ford и «Лада Ларгус». В аварии пострадал мужчина.

По предварительным данным, авария произошла напротив дома № 12 по улице Антонова. Столкнулись автомобили Ford и «Лада Ларгус».

В результате ДТП пострадал 20-летний водитель иномарки. Он доставлен в лечебное учреждение, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

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