В Ленинском районе столкнулись Ford и «Лада» - пострадал 20-летний парень

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 13 февраля, в Ленинском районе Саратова столкнулись автомобили Ford и «Лада Ларгус». В аварии пострадал мужчина.

По предварительным данным, авария произошла напротив дома № 12 по улице Антонова. Столкнулись автомобили Ford и «Лада Ларгус».

В результате ДТП пострадал 20-летний водитель иномарки. Он доставлен в лечебное учреждение, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

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