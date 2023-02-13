В Ленинском районе столкнулись Ford и «Лада» - пострадал 20-летний парень

Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 13 февраля, в Ленинском районе Саратова столкнулись автомобили Ford и «Лада Ларгус». В аварии пострадал мужчина.
По предварительным данным, авария произошла напротив дома № 12 по улице Антонова. Столкнулись автомобили Ford и «Лада Ларгус».
В результате ДТП пострадал 20-летний водитель иномарки. Он доставлен в лечебное учреждение, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.
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