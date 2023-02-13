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НовостиОбщество13 февраля 2023 13:53

В Саратовской области дорожные службы ликвидируют последствия снегопада

К уборке дорог области привлечено 368 единиц спецтехники
Роман Хвалин
Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области

Дорожные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада в Саратовской области. Сегодня, 13 февраля, на уборку дорог регионального значения вышли 368 единиц спецтехники. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Так, в Турковском, Балаковском и Пугачевском районах работало по 15 снегоуборочных машин, в Вольском – 22, в Балтайском – 13, в Ершовском – 14, в Балашовском, Перелюбском, Новоузенском, и Петровском – по 12, на транзитных маршрутах Саратова – 13 единиц.

Для обработки автотрасс от снега и наледи рабочие израсходовали 2816 тонн песко-соляной смеси.

По данным ведомства на 17:00 проезд обеспечен по всем дорогам регионального значения. В настоящий момент на трассах продолжает работать специализированная дорожная техника.

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