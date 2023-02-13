В Заводском районе Саратова провели рейд по профилактике неформальной занятости

Фото: администрация Заводского района

Сегодня, 13 февраля, сотрудники администрации Заводского района и налоговой службы провели разъяснительную работу с сотрудниками восьми торговых объектов. По словам опрошенных, из 10 сотрудников официально трудоустроены 7 человек.

В рамках проверки гражданам напомнили о минусах неформальной занятости. Работающие не «по трудовой» лишаются гарантий стабильной заработной платы, отчислений в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, возможности оформления больничных листов.

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