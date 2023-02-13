В Саратове женщину сбила машина – суд постановил водителя выплатить 100 тысяч рублей

Фото: Архив КП
В Саратове виновник ДТП выплатил компенсацию сбитой им женщине. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Как уточнили в надзорном ведомстве, 21 сентября 2021 года на 6-ом Соколовогорском проезде 26-летний водитель за рулем Toyota Corolla задавил 44-летнюю саратовчанку, пешеход получила тяжелые травмы.
Женщина подала иск в суд о компенсации морального вреда со стороны водителя в 250 тысяч рублей. Инстанция обязала выплатить пострадавшей 100 тысяч.
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