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НовостиОбщество13 февраля 2023 13:40

В Саратове женщину сбила машина – суд постановил водителя выплатить 100 тысяч рублей

Пострадавшая сторона требовала более высокой компенсации
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове виновник ДТП выплатил компенсацию сбитой им женщине. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как уточнили в надзорном ведомстве, 21 сентября 2021 года на 6-ом Соколовогорском проезде 26-летний водитель за рулем Toyota Corolla задавил 44-летнюю саратовчанку, пешеход получила тяжелые травмы.

Женщина подала иск в суд о компенсации морального вреда со стороны водителя в 250 тысяч рублей. Инстанция обязала выплатить пострадавшей 100 тысяч.

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