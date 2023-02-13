МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

Фото: Архив КП

В Саратовской области завтра, 13 февраля, возможно ухудшение погодных условий, которые могут привести к сложной ситуации на дорогах.

Как сообщает региональная ГИБДД, прогнозируется ухудшение видимости из-за низкой облачности и при осадках, слабая метель, снежные заносы.

Местами будет туман с видимостью 500 — 1 000 метров. Водителей просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать безопасный скоростной режим.

По данным МЧС, температура воздуха ночью составит -6…-11 градусов. Возможен сильный снег и метель. Ветер будет дуть южной четверти ночью с порывами 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Утром и днем порывы ветра будут достигать 6-11 метров в секунду, а местами 15-18 метров в секунду.

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