Сотрудники саратовской мэрии закупят формы для запекания и конфетные вазы на 700 тысяч рублей

Скриншот: Госзакупки

Комитет по труду и соцразвитию при администрации города Саратова закупит формы для запекания и сервировочные вазы общей суммой в 700 тысяч рублей. Об этом свидетельствует информация, размещенная саратовскими чиновниками на портале госзакупок.

Два аукциона появились на площадке вчера, 12 февраля. Согласно информации из них, сотрудники администрации готовы заплатить 556,8 тысяч рублей за 500 овальных или прямоугольных форм для запекания из прозрачного стекла. Посуда, по требованию комитета, должна быть упакована в подарочную упаковку. Поставки чиновникам планируются до 1 декабря 2023 года.

Кроме того, комитет по труду и соцразвитию пожелал купить 250 ваз для конфет на ножке – каждое круглое изделие из прозрачного стекла также должны иметь индивидуальную упаковку. Отдельные заявки на поставку чиновникам посуды также планируется вести до начала декабря этого года.

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