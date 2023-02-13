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НовостиОбщество13 февраля 2023 13:01

На Утесе Степана Разина запланирован молодежный туристический форум

Улучшены условия для потенциальных инвесторов в сфере развития внутреннего туризма
Наталия Калинина
Утес Степана Разина

Утес Степана Разина

Фото: Википедия

Этой весной на Утесе Степана Разина в Саратовской области запланировано проведение трехдневного студенческого форума с использованием кемпинг оборудования. Ранее администрация Красноармейского района, где расположен Утес, сообщило, что там будут созданы кемпинг, глэмпинг, пляжные зоны и кафе.

В 2022 году туристический объект посетили около 15 тысяч туристов. Завершено строительство дороги к селу Белогорское, которое находится рядом с утесом.

На 2023 год запланирован объемный блок работы, направленный на развитие туристического потенциала региона. Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена возможность получать земельные участки без торгов.

Еще одной мерой поддержки инвестиционных проектов в отрасли станет федеральный проект «Земля для туризма». Он позволит определить привлекательные для туристов земельные участки и разместить их на публичной кадастровой карте.

Также планируется создание проектного офиса по развитию природных территорий и экотуризма на базе автономной некоммерческой организации «Туристский информационный центр Саратовской области».

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