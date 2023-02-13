В Саратовской области у заведующей медучреждением изъяли сумму взятки за фальшивый сертификат о ковид-вакцинации

Фото: Архив КП
В Балашовском районе Саратовской области заведующая фельдшерско-акушерским пунктом лишили денег, полученных в виде взятки. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе региональной прокуратуры.
Заведующую ФАП в Балашовском районе еще в июле 2022 года осудили к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы условно за подделку справок о ковид-вакцинации. Как доказала инстанция, за такие услуги женщина получила 23 тысячи рублей.
Теперь же надзорное ведомство потребовало вернуть деньги в бюджет России, суд одобрил иск прокуроров. Решение пока не исполнено.
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