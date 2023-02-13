Саратов войдет в топ-3 по производству подсолнечного масла в России

Роман Бусаргин и генеральным директором ГК «Русагро» Тимур Липатов Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Сегодня, 13 февраля, Губернатор Роман Бусаргин подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором ГК «Русагро» Тимуром Липатовым. Об этом сообщает правительство области.

На заводах в Саратове, Балаково и Аткарске запланирована реализация крупных инвестпроектов. Ожидаемый объем инвестиций на 2023 год – 4,7 миллиарда рублей.

На Саратовском жиркомбинате планируется запустить линию по производству маргарина для слоеного теста.

Мощности Балаковского и Аткарского маслоэкстракционных заводов увеличат до 2400 тонн в сутки. Новые проекты позволят перерабатывать значительную часть урожая в регионе: мощности переработки подсолнечника вырастут на 500 тысяч тонн; производство подсолнечного масла – на 200 тысяч тонн.

Напомним, сейчас в структуру ГК «Русагро» входят три завода Саратовской области – в Саратове, Аткарске и Балаково. На предприятиях работают более полутора тысяч человек.

В 2022 году Саратовская область собрала рекордный урожай подсолнечника – 2,27 миллионов тонн. Кроме того, область занимает 4-е место в России по производству подсолнечного масла.

Планируется, что в этом году Саратовская область войдет в топ-3 по производству подсолнечного масла в России.

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