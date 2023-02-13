В Вольске скончался бывший глава областного ГАИ

В Вольске скончался бывший глава РЭО ГАИ отдела МВД Сергей Кусакин. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Татаринов в своих соцсетях.

Кусакин скончался на 68-ом году жизни, в органах внутренних дел он дошел от рядового милиционера – инспектора ГАИ до поста начальника ГИБДД региона.

Глава Вольского района выразил соболезнования родным и близким Кусакина.

- На протяжении почти 23 лет отдавал службе все свои силы, знания и опыт. Ветераны помнят его, как высокопрофессионального и ответственного руководителя, внимательного и отзывчивого на проблемы людей человека, - написал Татаринов.

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