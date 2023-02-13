На базе саратовских поликлиник создадут межрайонные диагностические центры

Фото: Архив КП

Губернатор Роман Бусаргин, сегодня, 13 февраля, на действующем совещании с зампредами и министрами Правительства области, поручил создать межрайонные диагностические центры на базе местных поликлиник.

Жители районов смогут не ездить на обследование в Саратов, обращаться в свои центры, которые будут укомплектованы современным диагностическим оборудованием.

Глава региона поручил министру здравоохранения области Олегу Костину представить «дорожную карту» по созданию таких центров в течение недели. Их будут открывать поэтапно уже в 2023 году.

Кроме того, в районах Саратовской области уже строятся 5 поликлиник (посёлок Соколовый в Гагаринском районе, Базарном Карабулаке, Красном Куте, Питерке и Новоузенске).

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