В Саратовской области 17 школ закрыто на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Фото: Архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области из-за ОРВИ и гриппа с пятницы, 10 февраля, закрыли еще 4 школы. Всего же на карантине уже 17 школ. Об этом сегодня сообщило региональное министерство образования.

Школы закрыты в Саратове, Энгельсском, Вольском, Ивантеевском, Калининском, Озинском, Краснопартизанском, Романовском, Ртищевском, Федоровском районах.

Так же на карантине находятся 483 класса в 126 школах и 14 групп в 10 детских садах.

Вчера глава минздрава Олег Костин оповестил о том, что за неделю в Саратовской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу вырос в 2 раза.

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