Фото: Архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Саратовской области нашли 479 пачек поддельных иностранных сигарет. Управление Роспотребнадзора по Саратовской области подвело итоги за 2022 год по осуществлению контроля за оборотом табачной продукции, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

На территории области проверено более 87 точек розничных продаж табачных изделий.

Проверено 5810 пачек табачной продукции, в том числе 479 импортной. Установлено, что 479 пачек реализовывались с нарушением обязательных требований.

Сотрудники управления выявили за год 18 нарушений федерального закона об охране здоровья от табачного дыма. В отношении нарушителей составлены 18 административных протоколов.

Как оказалось за год ведомство выявило всего пять фактов курения в неположенных местах. Нарушителей также привлекли к административной ответственности.

В пяти случаях торговцы продавали табачные изделия менее чем в 100 метрах от образовательных учреждений, а в шести — продавали такие товары без обязательной маркировки.

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