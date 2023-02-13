Строительство нового моста в Заводском районе – названы сроки проектирования

Фото: Архив КП

В Саратове объявили торги по проектированию нового моста в Заводском районе. Путепровод над железнодорожными путями построят на Ново-Астраханском шоссе, от улицы Политехнической до поворота на Кумысную поляну, где чаще всего бывают пробки. Торги по поиску проектировщика объявило ГБУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», сегодня, 13 февраля.

Новый путепровод появится в районе перегона «Зуборезный-Саратов-3».

За проект нового моста из бюджета Саратовской области готовы выделить 57,83 миллиона рублей. От проектировщика ждут подготовки всех документов: технический решений по переносу инженерных сетей и коммуникаций (газопроводов, канализации, водопровода, связи), попадающих в план строительства. Кроме того, должны быть проработаны технические решения для круглосуточного непрерывного обеспечения транспортной безопасности объектов.

На первом этапе будут оформлены права владения и пользования земельными участками, необходимыми для строительства моста, а также возможный снос зданий, строений и сооружений. На втором этапе будет осуществлен перенос инженерных коммуникаций, на третьем и четвертом — построен путепровод с подходами и примыканиями.

Проектные работы должны быть завершены до 29 сентября 2023 года.

Заявки от участников принимаются до 1 марта, а итоги конкурса подведут 9 марта.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.